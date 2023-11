Eu tinha um fone de ouvido, desses bons, desses caros, que o logotipo da marca consome quase todo o espaço do design. Eu o usava por umas oito horas seguidas, diariamente. Um dia, do nada, ele parou de funcionar. Bem, nem tão do nada assim. Ele deu sinais: primeiro chiou, em seguida desconectou sem razão, logo se foi.