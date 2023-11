Segunda-feira qualquer, 6h20min, relógio despertando, me concedo o privilégio da soneca de 10 minutos. Levanto, sem escovar os dentes me sirvo uma imensa xícara de café e sento na varanda em silêncio, cara virada para o sol. Tenho minutos contados para refletir sobre a semana que se inicia, enquanto tomo um café mais forte que eu. Sinto pena do sobrepeso existencial que o café carrega: um líquido inocente ser responsável por tanta expectativa. Coitado!