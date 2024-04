Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa. Essa sequência de dias com nomes especiais ressalta, no mundo católico, o dogma da ressurreição, ou a celebração ritual da passagem da morte para a vida, a partir do sacrifício de Jesus. Foi a promessa de vida eterna após a morte física o fator de propagação da nova religião que surgia, a ponto de esta se espalhar por todo o mundo pagão antigo e terminar por converter o poderoso Império Romano. Pela doutrina cristã, a salvação seria oferecida a qualquer pessoa de qualquer povo, desde que houvesse fé. Daí a pregação ampla do evangelho por toda parte.