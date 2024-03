Depois de espiar o mapa celeste do próximo dia 20 à 0h7min, instante inaugural do outono e do signo de Áries, em busca de pistas do novo ano astrológico que se inicia, e antes de começar esse texto, passei rapidamente por uma rede social, onde uma certa postagem me chocou. Era um desses cards depreciativos e claramente alinhados a posturas reacionárias, em cuja mensagem a pessoa dizia já ter precisado de médicos, de professores e de mecânicos, mas jamais ter precisado de algum artista. Nos comentários da postagem já bastante compartilhada, muitas figurinhas de aplausos. O que fazer diante de tamanha estupidez?