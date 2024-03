Escrevo de Caxias do Sul, cidade serrana localizada a uma altitude de 817 metros. Em relação a quê? Ao nível do mar, claro, o marco zero das altitudes. Acho curioso esse referencial da elevação do sólido chão onde piso ser a fluida água. Logo ela, que naturalmente nos arrasta para suas profundezas. Já alerta o ditado sobre tais perigos de submersão: o mar não tem cabelos. E o mesmo nível do mar também vale para as medidas de profundidade. Ora, para cima ou para baixo a partir da flor d’água é imagem simbólica que evoca o signo de Peixes, na qual dois peixinhos nadam em sentidos contrários, mas ligados por um fio.