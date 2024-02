Seu Dante, que cara sisuda o senhor tem! Parece até que ainda está no inferno. Vá lá, abra um sorriso, homem! Nem que seja para alegrar o paraíso de sua vida, esta bela Beatrice, aqui no banco sentada. Nem assim? Hum, tanto tempo preso no bronze desse monumento dá nisso: sorriso travado. E ainda tem esse porte medieval, carrancudo. Quando vim ao mundo, nas páginas de um jornal, há cem anos, o senhor já estava aqui na praça fazia dez. Imponente no busto, como cabia ao poeta máximo da Itália e patrono deste sítio central da cidade formada por colonos italianos. Praça Dante Alighieri! Não era para estar mais feliz com essa honraria, meu patrício?