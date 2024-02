Pronto! Fui invocar Nanetto Pipetta, para celebrar o centenário do personagem, e não imaginei que o danado fosse tomar conta da minha cabeça. Espaçoso que só ele, assim como ultrapassou o limite da ficção e até mesmo o da morte, Nanetto se recusou a inspirar uma única crônica. Achei que me despediria dele ao reler o livro com suas aventuras, traduzido em português do original em dialeto talian escrito pelo frei Aquiles Bernardi. Qual o quê! O sempre faminto rapaz quis mais, mais, guloso por atenção.