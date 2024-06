Justo e merecido. O cineasta porto-alegrense Jorge Furtado será homenageado pelo Festival de Cinema de Gramado com o Troféu Eduardo Abelin. Ainda não se sabe ao certo a hora da solenidade. O que se sabe é que o Furtado receberá a homenagem no dia 16 de agosto, durante a programação da 52ª edição do festival, que ocorre entre os dias 9 e 17.