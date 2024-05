O grupo Circo de Aéreos Joanas d'Ar tem alcançado reconhecimento de crítica e público desde a estreia do espetáculo Lunares, em 2020. No momento em que o grupo se preparava para anunciar o retorno do espetáculo, desta vez, viabilizado com recursos do Governo Federal por meio da Lei Paulo Gustavo, o Rio Grande do Sul foi atingido pela maior catástrofe climática de sua história.