Com vagas limitadas, Jolimont promove a primeira Festa da Vindima neste sábado

Evento contará com assado em fogo de chão, vinhos, espumantes e música ao vivo.

Neste sábado (1°), das 11h às 16h, a Jolimont promove primeira Festa da Vindima. Com vagas limitadas, o evento ocorre na vinícola, que fica no Morro Calçado, próximo ao centro de Canela, e contará com assado em fogo de chão, vinhos, espumantes e música ao vivo.