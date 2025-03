Empresa da Serra mira no agronegócio e projeta crescimento do setor de máquinas agrícolas de cerca de 8% em 2025

A Tecnovidro está otimista com o setor do agronegócio e projeta, para este ano, um crescimento do segmento de máquinas agrícolas de cerca de 8%, após dois anos seguidos de quedas.

Para reforçar a aposta no mercado do agro, a empresa de Farroupilha estará na Expodireto Cotrijal , em Não-Me-Toque, na próxima semana.

— Buscamos sempre estar conectados com o que o mercado do vidro pode oferecer para criar oportunidades de crescimento — diz o diretor Marco De Bastiani.

A Tecnovidro está há 37 anos no mercado do vidro e, atualmente, 10% do faturamento da empresa é originado do segmento agrícola.