"Me vejo hoje muito mais como empresário": ouça o podcast com o advogado e CEO da Balen Group

O advogado e empreendedor Rodrigo Wisintainer Balen é o entrevistado do 59º episódio do podcast Caixa-Forte . Neste ano, ele lançou uma holding para soluções integradas no mercado imobiliário. A Balen Group reúne Balen Imóveis, Balen Regularizações e Balen Topografia.

Balen fala dos ganhos com a novidade e da expansão para Minas Gerais com a abertura de uma filial do grupo em Montes Claros, em 2025. Ele anuncia também a criação da Balen Prime, mais um negócio da holding, com foco em imóveis de padrão mais elevado.