Com um ano de atuação em Nova Petrópolis, restaurante de carnes nobres terá unidades em Porto Alegre e Goiás

Casal Carlos e Paola com Ursa, mascote do Rancho VSS.

Com estilo rústico, porém com toque sofisticado, o Rancho VSS irá expandir sua atuação no próximo ano. Inaugurado em novembro de 2023 em Nova Petrópolis, o restaurante abrirá no primeiro semestre de 2025 uma unidade no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Até o final do ano que vem, há previsão de abertura de mais um restaurante em Goiás, em cidade ainda a ser definida.