Randoncorp anuncia compra de empresa britânica por 56 milhões de libras esterlinas; transação está entre as maiores da história da companhia

A Randoncorp anunciou, nesta quinta-feira (17), a compra do Grupo EBS — European Braking Systems, do Reino Unido. A aquisição é feita por meio da Master Freios, joint-venture com o grupo Cummins. A transação é de aproximadamente 56 milhões de libras esterlinas — cerca de R$ 410 milhões — e está entre as maiores da história da companhia.