O portfólio de produtos sem álcool da Cooperativa Vinícola Garibaldi ganhou mais um item. Depois do Garibaldi Moscato Zero Álcool, lançado em 2023, está chegando ao mercado uma nova versão da bebida que imita o espumante: o Moscato Zero Álcool Rosé. O lançamento foi na semana passada, na ExpoApras, no Paraná.