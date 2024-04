A safra do pinhão nos Campos de Cima da Serra deve ficar entre 10% e 20% maior neste ano em comparação com 2023. A estimativa é da Emater/RS-Ascar. A produção, assim como em anos anteriores, deverá apresentar variações entre os municípios. São Francisco de Paula deve colher 84 toneladas, o que representa um aumento de 20% em relação à safra do ano passado, que foi de 70 toneladas, mas ainda inferior à produção de referência, já que a cidade costuma ter uma produção de 120 toneladas.