Com apenas 13 anos de história, a Mercatto Energia já está entre as 10 maiores arrecadadoras de impostos de Farroupilha. A empresa cresceu rápido e segue em expansão. Prevê abertura de escritórios em diferentes regiões do país neste ano e reforço na equipe. O objetivo é estar mais próximo de clientes atuais e ampliar a carteira. Com a expansão, deve duplicar o número de clientes.