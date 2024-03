Até o dia 1º de abril é proibida a colheita, transporte, comercialização e armazenamento do pinhão no Rio Grande do Sul, conforme a Lei Estadual 15.915, de dezembro de 2022. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente de Gramado emitiu um alerta para os turistas e moradores da região. O Comando Ambiental da Brigada Militar de Caxias do Sul, que abrange também a Região das Hortênsias, relembra a proibição e afirma que o descumprimento da legislação sujeita a prisão em flagrante do infrator.