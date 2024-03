A uma semana para o fim do período de defeso do pinhão no sul do Brasil, nesta segunda-feira (25), a safra não empolga os produtores do RS. Segundo a Emater, a produção gaúcha será de cerca de 200 toneladas em 2024, o que representa uma quebra de até 80%. Em anos normais, o Rio Grande do Sul produz cerca de mil toneladas da semente que é parte da culinária gaúcha.