Mulheres são uma importante força de trabalho da sociedade e a 13ª edição do estudo realizado pelo Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em alusão ao 8 de Março, comprova mais uma vez. Foram 41.255 mulheres admitidas em 2023 em Caxias e 39.341 desligadas: um saldo positivo de 1.914. O número de homens contratados foi maior que de mulheres (43.920), mas o de desligados também: 42.464. Ou seja, o saldo referente ao sexo masculino foi menor: 1.456.