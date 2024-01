Cansado da insegurança do trânsito e da exposição climática, o motoboy Adriel Pessoa da Silva, 25 anos, viu, em dezembro do ano passado, uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho formal e, ainda, conseguir garantir benefícios como férias, 13º salário e folga aos domingos. Ele foi contratado como montador em uma casa de lanches da Rua Vinte de Setembro, em Caxias do Sul, passou pelo período de experiência e comemora a chegada do novo ano estabelecido na função.