O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), é pauta para eventos promovidos por entidades empresariais de Caxias. O Sindilojas realiza, na próxima segunda (11), a 7ª edição do painel Mulheres que arrasam no mundo dos negócios. O ingresso custa R$ 70 e é gratuito aos associados. Já a CDL Mulher de Caxias do Sul promoverá, na terça-feira (12), a palestra Liderando com Power Skills, mas não há mais vaga.