Três empreendedoras inspiradoras estarão na sétima edição do painel Mulheres que arrasam no mundo dos negócios, do Sindilojas Caxias. Cris Carvalho (consultora de moda), Luciana Stello (diretora do Sesc Caxias) e Isabel Fagundes (empresária) irão compartilhar as vivências no empreendedorismo na atividade do Sindilojas alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A mediação será feita por Lisandra De Bona, gerente executiva e coordenadora de comunicação do Sindilojas.