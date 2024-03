A sexta edição da ExpoSegh já está com 90% dos espaços comercializados. Marcada para os dias 15 e 16 de abril, a feira com o foco em empresários, profissionais e alunos ligados aos setores de gastronomia, hotelaria e turismo, espera reunir mais de 60 expositores. Estão confirmadas marcas do Rio Grande do Sul e Paraná.