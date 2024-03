O último dia de Festa da Uva foi de corredores lotados no parque de eventos. Assim como foi em praticamente todos os 18 dias do evento em Caxias do Sul. Conforme a Comissão Comunitária, cerca de 400 mil pessoas passaram pelos Pavilhões, superando (e muito) a estimativa inicial, que era de 200 mil pessoas. Somadas às 64 mil que acompanharam os desfiles na Rua Sinimbu, o público total chegou a 464 mil.