A churrasqueira "diferentona" da Scheer, que assa a carne em movimentos circulares, está ganhando o mundo. O produto começou a ser exportado para Estados Unidos e Austrália — em breve também para três países da América do Sul. Neste domingo (31), será lançada oficialmente no Parador Hampel, em São Francisco de Paula, que tem o comando do chef Marcos Livi.