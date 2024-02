A Vinícola Debon passa a integrar a Associação dos Produtores dos Vinhos dos Altos Montes. Com o ingresso da empresa de Nova Pádua, a Altos Montes conta, a partir de agora, com 19 vinícolas associadas na região, que inclui Flores da Cunha também. A associação tem ainda outros 15 empreendimentos do trade turístico.