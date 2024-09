A Orquestra Filarmônica Laje de Pedra realizou uma apresentação no domingo com a participação de Renato Borghetti, um dos instrumentistas mais conceituados e respeitados do Brasil, e do violonista Daniel Sá. O concerto foi uma homenagem à cultura gaúcha por meio da execução dos clássicos da música tradicionalista e de canções do repertório autoral de Borghetti.