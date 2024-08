Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

A médica oftalmologista caxiense Melissa Krindges com as atenções do marido, Ângelo Dutra, foi a anfitriã na inauguração do Domelle - Centro Médico e Cirúrgico, em Farroupilha, na noite da última quinta-feira. Prestigiada por nomes expoentes da Medicina na Serra gaúcha, Melissa apresentou oficialmente o time de profissionais que atenderão no endereço referência em oftalmologia e que agregará as especialidades de ginecologia, emagrecimento saudável e dermatologia estética. Com direito a discurso repleto de emoção e bom humor, Melissa acolheu os convivas com abraços, alta gastronomia, jazz ao vivo e menu de clássicos cocktails.