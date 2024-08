Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Os empresários Luciano Vitor Rizzotto e Katiucia Griboski Rizzotto, ele CEO e ela diretora de gestão e qualidade da Lycos Equipamentos Industriais, celebraram a expansão do parque fabril, que ganhou um espaço seis vezes maior em relação à estrutura anterior, está situada em uma região estratégica, próxima a área destinada ao novo aeroporto de Vila Oliva e no caminho para o porto de Arroio do Sal. A evolução do empreendimento do casal, que já conta com automação robótica, projeta agregar a eficiência da inteligência artificial a partir de uma parceria de pesquisa e implementação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.