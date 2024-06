A artista plástica Marlene Dal Zotto que ganhou sua primeira exposição individual intitulada “Rosa dos Ventos”, com curadoria da artista plástica Jane De Bhoni, comemora o sucesso da mostra que teve como cenário o Quinta São Luiz, uma homenagem do filho de Marlene, Walter Dal Zotto Jr. A exposição, arrecadou o valor de R$ 26 mil com a comercialização das peças. A renda será destinada à uma ONG que atende pets afetados pelas enchentes no estado.