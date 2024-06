O jurista Manoel Valente Figueiredo Neto, lisonjeado, acaba de aceitar o convite do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, para integrar o corpo de pareceristas de um periódico científico semestral destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditos da área jurídica, a “Suprema - Revista de Estudos Constitucionais”. Entre tantos feitos, Valente organizou recentemente a parte documental e indicou soluções jurídicas para a Cooperativa Nova Aliança, uma iniciativa em pareceria com o diretor presidente Alceu Dalle Molle que beneficiou as famílias associadas e os 277 colaboradores.