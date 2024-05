A arquiteta Adriane Karkow foi anfitriã de terça-feira à noite, durante um encontro que mixou a filosofia do humano com a filantropia. Para a realização do projeto denominado “A Casa da Felicidade”, trabalharam, também, Márcia Callai, Roseana Rossi Pettinelli, Ronya Souto e Fabiana Venturin. A proposta contou com o conteúdo de Gilmar Marcílio, que abordou os caminhos da auto-percepção, construção da morada interior, como romper com o egoísmo e acolher a dor e o sofrimento com generosidade para superar as situações e agir conforme o princípio budista da compaixão. A reunião ocupou o Quinta São Luiz, com as atenções de Vicente Perini Filho, e arrecadou doações de alimentos, produtos de limpeza, água e itens de necessidade imediata destinados à comunidade de Roca Sales por meio dos voluntários da Poiema.