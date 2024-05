A 6ª edição do esperado Chá Doce Outono da Adoção, realizado anualmente em prol do Instituto Filhos, ocorrerá às 15h deste sábado, dia 18. Desta vez, o projeto benemerente conta com um time de patronesses que responde pelos nomes das conhecidas, Andréa Varaschin Webber, Ainara Comerlato Costa, Rose Cherobin, Sandra Pergher, Roseana Rossi Pettinelli, Jaqueline de Ross, Maristela Tomasi Chiappin, Verônica Marchet, Cleusa Lorandi e a menina Sofia Bortolini Lavratti. O encontro filantrópico será ao redor de mesas decoradas durante um chá da tarde no Blue Tree Towers com as atenções da diretora de hospitalidade do hotel, Marjorie Balbinot Gasperin. Trabalham, também, para o sucesso da proposta as voluntárias Shirlei Omizzolo e Eriseth Flores, além do presidente do Instituto Filhos, José Otávio Carlomagno.