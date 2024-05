No ensejo das comemorações do Dia das Mães, celebrado no último domingo, a coluna buscou registros fotográficos de mães e filhas do recente encontro promovido por Regina Bellini. No editorial de moda, com curadoria de looks da stylist Elisa Kuver e imagens de Uiliam Borges, a coluna revela o afeto genuíno. Nesta quinta-feira, Regina, com as atenções da filha, Cristina Bellini Albé, comemora a data querida com a tradicional proposta de benemerência, trocando os possíveis presentes por doações que serão revertidas na aquisição de fraldas e depois destinadas para a manutenção dos atendimentos no Centro Assistencial Vitória, entidade presidida por Viviane Pinto Bado.