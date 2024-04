As aspirantes ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2024 têm encontro marcado para conhecer os bastidores do Hospital Pompéia, hoje, às 18h, durante palestra e visita guiada promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul. Já, nesta sexta-feira, dia 3, a tarde será de aprendizado e troca de informações com Flora Magnabosco, que discorrerá sobre comportamento, no Quinta São Luiz.