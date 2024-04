Os jovens empresários César Augusto Allgayer e Vinícius Dal Bó, da Destak Imóveis, causaram com a repercussão da festividade que realizaram na noite de segunda-feira, para apresentar a nova sede do escritório que comandam com excelência. Foram anfitriões da boa nova que movimentou os domínios da Avenida Itália com a presença de duas centenas de incentivadores e parceiros profissionais. Na ocasião, foram prestigiados por personalidades como Nelson Martini, Edson Tomiello, Nadir e Leonir Nizzola, Dilton e Vera Pereira, Paulo Stumpf, Luciano Bado, Lauro Basso, Felipe Viezzer, Gelson Boff, Claudemir Tedesco, André e Talu De Martini e Rodrigo e Fabiana Isolan.