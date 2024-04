O industrial Paulo Antônio Spanholi foi indiscutivelmente o anfitrião do sábado, 6. Ao lado de sua bonita mulher, Mônica Mannhart Spanholi e dos filhos Pedro, Gustavo e Paulo Spanholi Júnior e as noras Camila Mattuella Spanholi e Pâmela Bueno Spanholi, o aniversariante celebrou com ênfase a chegada de seus 66 anos. Ele estava feliz da vida com a presença dos netos Paulo Antônio Spanholi Neto, Mirela e Catarina Mattuella Spanholi e com os abraços dos amigos da vida. Inspirado, realizou grande festividade na majestosa Casa Rosa do Condomínio RCR com o tema Rota 66, em que ratificou um paralelismo entre a lendária estrada e a Serra gaúcha, com sua pujança e produção vitivinícola.