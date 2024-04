Neste fim de semana que antecede o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lembrado em 2 de abril, é destacamos a jornada pessoal e profissional de Claudia Favretto, relações públicas, escritora e planejadora de marketing, que contribui sobre o tema com a recente elaboração de um livro, que oferece orientação e apoio às famílias que enfrentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Por meio de suas vivências particulares e da partilha de histórias de outras famílias, a filha de Vilson Favretto e Rosane Terezinha Caldato Favretto, é autora do “Autismo de Bom Amor”, obra publicada pela editora Axé Books, reconhecida com o Título Honoris Causa, concedido pela ASBRAC e FACETEN/FACTEFERJ. Casada há 16 anos com Artur Felipe Bonotto, Claudia é mãe de Bernardo Bonotto, sete, e de Matteo Bonotto, dois meses. Ela enfrentou desafios e aprendizados profundos ao lidar com o TEA e agora com seus estudos transmite uma mensagem de esperança, e inspiração para aqueles que vivenciam trajetórias semelhantes.