Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Panorâmico

Fernanda Zanella, designer e diretora da Conecta Decor Export, que acaba de retornar de uma temporada por Milão faz rasante na terrinha com uma novidade super da hora. Amanhã, às 13h30min, ela apresentará na sede do Sebrae Caxias do Sul, o especialista em gestão Paulo Mezzomo que abordará o tema “Inteligência Artificial para Arquitetura”. O ingresso é uma doação de 2kg de alimentos ou R$20 que serão destinados a uma instituição assistencial.

Diálogos

O filósofo e colunista do Pioneiro, Gilmar Marcílio terá uma quarta-feira marcada por intensas trocas de saber e sensibilidade. No dia 14, às 15h, ao lado da médica ginecologista Fernanda Ronchetti, ele proferirá uma palestra no Centro Administrativo Municipal, abordando “O impacto das emoções no corpo”, em homenagem ao Dia da Mulher Caxiense. Depois, às 19h, Marcílio ocupará o púlpito do auditório da Câmara Municipal de Vereadores para discorrer sobre “O poder da gentileza”. A proposta integra a programação do projeto “Enfermagem em Foco”, promovido pela direção do Hospital Virvi Ramos.