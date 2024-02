A noiva da manhã do sábado, 17, Virgínia Castellan De Salles, filha de Ezio De Salles e Eliana Castellan De Salles, celebrou o amor com Leonardo Mazzotti Rossi, filho de Rony Rossi e Noeli Mazzotti, entre o altar da Igreja Matriz de Flores da Cunha e o Salão Cave da Vinícola Luiz Argenta. Os jovens nubentes selaram união durante solenidade que contou com a presença das famílias Castellan, De Salles, Mazotti e Rossi e incontáveis amigos dos clãs.