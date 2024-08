O mundo vai acabar

Tenho ouvido com bastante frequência esta frase de tom apocalíptico. Geralmente proferida por pessoas de idade avançada. Para logo em seguida, emendarem: No meu tempo sim, era bom! Na verdade, não era. A memória acaba filtrando as vivências, jogando as ruins para o inconsciente e permitindo vir à tona somente as agradáveis. É uma regra de sobrevivência emocional, um estratagema da mente para atenuar sofrimentos ocorridos lá atrás. Então, tenhamos uma certeza: cada época nos entrega coisas positivas e ruins e assim será no futuro. Lamentos e saudosismos só atrasam a capacidade de usufruir o que está diante de nós. Vamos aos exemplos para minimizar essa sensação de ser inútil esperar por algo favorável, pois parece haver indícios eminentes de catástrofes por aí. Você gostaria de ter nascido em um período histórico anterior à invenção da anestesia e dos antibióticos? A ciência deu passos gigantescos em busca de soluções para as dores que afligem o corpo. E antes de contra-argumentar falando da violência com a qual nos deparamos, afirmarei: sempre tivemos no exercício de matar e torturar o esporte favorito – com requintes de crueldade. Saudade da Inquisição? A diferença: tornou-se possível aniquilar utilizando um drone, sem sujar as mãos e quase como se fosse um ato cometido por terceiros. Culpa zero.