As lições e recados da eleição de Caxias do Sul. É bom entendê-los

O vencedor da eleição para a prefeitura de Caxias do Sul foi Adiló Didomenico (PSDB), reconduzido para mais quatro anos à frente do governo municipal. Há lições para o vencedor também. Será recomendável a Adiló e à aliança, até para realizar um bom governo e fazer as entregas que a população anseia, entender por que venceram. A vitória veio com a ajuda central de uma circunstância política, que imprimiu à disputa um componente ideológico que foi preponderante e decidiu a eleição.