Sobre os R$ 200 milhões para o futuro Aeroporto da Serra Gaúcha e o recapeamento asfáltico de vias em Caxias do Sul

O candidato Maurício Scalco (PL) trouxe à tona no debate de terça-feira (15/10), na Gaúcha Serra, entre os candidatos à prefeitura de Caxias do Sul em segundo turno, a suposta perda de recursos obtidos pelo município para o futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, no valor de R$ 200 milhões. O assunto foi levado à Câmara na sessão de 23 de abril deste ano pelo vereador Adriano Bressan (PP), que relatou ter recebido a informação do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). Os R$ 200 milhões referem-se a termo de compromisso entre município e Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC), firmado em dezembro de 2019, ainda pelo ex-prefeito Daniel Guerra.