A deputada federal e candidata à prefeitura de Caxias do Sul no primeiro turno, Denise Pessôa (PT), votou para o segundo turno na manhã deste domingo (27). Ao lado de familiares, a petista foi às urnas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antônio Vieira, no bairro São José. Ainda no sábado (26), em uma rede social, Denise defendeu voto crítico na chapa de Adiló Didomenico (PSDB) e reafirmou que o PT não tem acordo com os tucanos.