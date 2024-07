Onde está a faixa de segurança no cenário onde idoso perdeu a vida atropelado, no bairro São Caetano?

Para não passar sem registro: há uma semana, um idoso de 74 anos morreu atropelado no bairro São Caetano, no cruzamento da Avenida Assis Antônio Mariani com Pixinguinha, na zona sul de Caxias do Sul. O sepultamento foi na sexta-feira (19/7), no Cemitério Público Municipal II, no loteamento Rosário.