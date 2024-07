"Fiquei sabendo pela imprensa", lamenta presidente do PSDB caxiense

O encontro para apresentação da chapa que representa o governo à prefeitura de Caxias do Sul, liderada pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB), e dos pré-candidatos a vereador dos partidos alinhados está “confirmadíssimo”, no dizer do presidente tucano, Neri o Carteiro, para esta segunda-feira, às 19h30min, no salão paroquial da Igreja de Lourdes. Não há confirmação oficial, mas será o momento da oficialização do ex-candidato a prefeito Edson Néspolo (União Brasil) para vice. O encontro terá a defecção inesperada do PSD, que confirmou no sábado (13/7) a indicação do nome a vice – do presidente da sigla em Caxias, Michel Pillonetto – na chapa do MDB, liderada pelo vereador Felipe Gremelmaier.