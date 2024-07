Como será a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro por Caxias do Sul e pela Serra nesta quinta

As informações atualizadas, desta quarta-feira à tarde, sobre o ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Caxias do Sul, nesta quinta, organizado pela aliança de partidos de direita em torno da pré-candidatura do vereador Maurício Scalco (PL) à prefeitura, confirmavam a chegada dele a Caxias do Sul às 10h, no MartCenter. Dali, o ex-presidente seguirá em motociata até a Rua Plácido de Castro, ao lado da Maesa, com chegada prevista para as 11h.