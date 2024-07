Caxias do Sul terá R$ 100 milhões do PAC Seleções; confira a obra que terá mais recursos

O Rio Grande do Sul terá R$ 6,5 bilhões em recursos para obras de drenagem urbana e mobilidade, dentro do PAC Seleções, para Estados e municípios, anunciado nesta sexta-feira pelo governo federal. Para Caxias do Sul, serão destinados cerca de R$ 100 milhões, informou a deputada federal Denise Pessôa (PT). A principal obra, que deve ficar com R$ 57 milhões, será a macrodrenagem do Arroio Aliança, que envolve a construção de um túnel para drenagem até a região da Rua Luiz Covolan, no bairro Santa Catarina. O Aliança corre ao lado da Rua Feijó Júnior.