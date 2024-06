A aliança em torno da chapa do governo à prefeitura de Caxias do Sul, encabeçada pelo prefeito Adiló Didomenico à reeleição, já tem presenças garantidas, mas ainda está longe de ser consolidada. Está sendo costurada na perspectiva de oito partidos, mas a semana reserva muita movimentação mesmo é em torno da escolha do nome para a vaga de vice. O Republicanos, até a definição do nome do ex-secretário João Uez ficar incerta para a vaga, tinha presença garantida na aliança. Agora, depende dos ventos políticos que definirão quem será o nome indicado.